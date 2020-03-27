Наличные или карта. Как хранить сбережения в условиях пандемии

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Директор по макроэкономическим исследования ГУ-ВШЭ Сергей Алексашенко в беседе с Москвой 24 рассказал, что деньги непринципиально хранить в банке или наличными.
Эксперт уверен, что пока устойчивости российских банков ничего не угрожает. По его мнению, сейчас можно быть уверенным в своих сбережениях. Экономист напомнил, что если капитал вкладчика не превышает 1 400 000 рублей, то даже при закрытии банка деньги ему вернет государство в полном объеме в течение двух недель.
Специалист считает, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 безопаснее всего сейчас будет отказ от наличных.
"С медицинской точки зрения карта, особенно бесконтактная, гораздо безопаснее, чем наличные деньги", – считает Алексашенко.
Ранее Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов. Экономисты связывают это с информацией о новом налоге с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей. Изначально порядок и сроки нововведения россиянам не объяснили, поэтому многие не поняли его, считают в банках. Там полагают, что это может стать причиной "набегов на банки".
25 марта Владимир Путин в телеобращении заявил о планах ввести 13-процентный налог на проценты с вкладов в миллион рублей. Кроме того, появится 15-процентный налог на выводимые за рубеж дивиденды и проценты.
Доктор экономических наук Андрей Колганов объяснил, что все средства пойдут на меры поддержки граждан в связи с эпидемией COVID-19. Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше миллиона рублей планируется ввести только с 2021 года.
Тем временем Центробанк снизил официальный курс доллара до 77,73 рубля. Таким образом, доллар опустился на 0,99 копейки по сравнению с предыдущим значением. Официальный курс евро снижен до 85,74 рубля.
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