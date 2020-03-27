ЦБ снизил курс доллара до 77,73 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк снизил официальный курс доллара до 77,73 рубля. Это следует из данных Банка России.

Таким образом, доллар опустился на 0,99 копейки по сравнению с предыдущим значением. Официальный курс евро снижен до 85,74 рубля.

Накануне Центробанк повысил официальный курс евро до 85,96 рубля. Это больше предыдущего показателя на 1 рубль 81,6 копейки.

Экономист Джесси Коломбо среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, называл падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.

