ЦБ снизил курс доллара до 77,73 рубля

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Центробанк снизил официальный курс доллара до 77,73 рубля. Это следует из данных Банка России.
Таким образом, доллар опустился на 0,99 копейки по сравнению с предыдущим значением. Официальный курс евро снижен до 85,74 рубля.
Накануне Центробанк повысил официальный курс евро до 85,96 рубля. Это больше предыдущего показателя на 1 рубль 81,6 копейки.
Экономист Джесси Коломбо среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, называл падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.
Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.