Курс евро вырос до 85,96 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк повысил официальный курс евро на пятницу, 27 марта, до 85,96 рубля, сообщается на сайте регулятора. Это больше предыдущего показателя на 1 рубль 81,6 копейки.

Доллар подорожал на 92,9 копейки. Таким образом, американская валюта стоит 78,72 рубля.

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 34 копейки – до 78,59 рубля. Стоимость евро увеличилась на 52 копейки, составив 85,62 рубля.

Нефть марки Brent, согласно данным торгов на бирже ICE в Лондоне, выросла в цене на 1,04 процента – до 30,05 доллара за баррель. Цена на нефть WTI растет на 0,24 процента и находится на отметке в 24,55 доллара.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.