Курс доллара на Мосбирже вырос до 78,59 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 34 копейки – до 78,59 рубля.

Стоимость евро увеличилась на 52 копейки, составив 85,62 рубля.

Нефть марки Brent, согласно данным торгов на бирже ICE в Лондоне, выросла в цене на 1,04 процента – до 30,05 доллара за баррель. Цена на нефть WTI растет на 0,24 процента и находится на отметке в 24,55 доллара.

Нефтяные трейдеры ранее предположили, что цены могут упасть до пяти долларов за баррель.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.