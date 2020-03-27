Экономист прокомментировал налог на вклады свыше 1 млн рублей

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Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов объяснил Москве 24, зачем правительству РФ вводить налог на вклады свыше 1 миллиона рублей. Экономист считает, что все средства пойдут на меры поддержки граждан в связи с пандемией COVID-19.
Колганов заявил о необходимости выполнить все поручения президента РФ Владимира Путина, связанные с поддержкой населения на время изоляции.
Он пояснил, что такие льготы, как выплаты 5 тысяч рублей для тех семей, кто имеет право на материнский капитал, повышение пособия по безработице и повышение выплат по больничным листам, несут колоссальную нагрузку на бюджет.
"Как-то надо компенсировать эти дополнительные расходы бюджета. Именно с этим связано введение дополнительных налогов", – считает эксперт.
Ранее в своем выступлении Владимир Путин в телеобращении сообщил о планах ввести налог на проценты с вкладов в миллион рублей. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше миллиона рублей планируется ввести только с 2021 года.
Столичные власти следят за ситуацией в секторах бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Сергей Собянин уточнил, что откладываются платежи по аренде, земельному и имущественному налогу. Сейчас вводится комплекс мер по региональной поддержке, в случае необходимости будет оказана адресная помощь, добавил Собянин.
За сутки в Москве зарегистрировали 157 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявлено 703 случая. Все заболевшие и контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков.
Также стало известно, что от COVID-19 излечено еще три пациента. Выписано в общей сложности 18 человек. Число умерших из-за коронавируса увеличилось до трех человек.
Еще 8 новых случаев зафиксировано в Подмосковье. На Московскую область приходится 49 зараженных.
Общее количество заболевших коронавирусом в России – 1036 человек. Новые случаи заражения есть в 16 регионах страны. Вылечены 45 пациентов.
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