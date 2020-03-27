Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами

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Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Авторы письма связывают это с информацией о новом налоге с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей. Изначально порядок и сроки нововведения россиянам не объяснили, поэтому многие не поняли его, считают в банках. Там полагают, что это может стать причиной "набегов на банки".

25 марта Владимир Путин в телеобращении заявил о планах ввести 13-процентный налог на проценты с вкладов в миллион рублей. Кроме того, появится 15-процентный налог на выводимые за рубеж дивиденды и проценты.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что налог в 13% планируется ввести только с 2021 года. Силуанов добавил, что он не будет распространяться на процентные доходы, полученные в 2020 году. Впервые уведомления на уплату налога будут направлены в 2022 году по процентным доходам по вкладам за 2021 год. Аналогичные меры коснутся инвестиций в долговые ценные бумаги.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов планировал обратиться к президенту с просьбой повысить сумму облагаемых налогом на доход банковских вкладов до 1,4 миллиона рублей. Он объяснил, что это сумма, на которую государство страхует вклады граждан.