В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре COVID-19 теряет свойства

Фото: ТАСС/AP
В Роспотребнадзоре сообщили, что при температуре выше +30 градусов коронавирус становится безопасным, так как теряет свою инфекционную активность, передает RT.
В ведомстве подчеркнули, что COVID-19 плохо переносит жару и теряет свою инфекционную активность. Специалисты Роспотребнадзора также отметили, что при +70 коронавирус дезактивируется полностью.
"Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С", – сообщили представители ведомства.
В качестве причины такой метаморфозы COVID-19 эксперты назвали низкий уровень влажности и воздействие солнечных лучей.
Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что вероятно складывание ситуации, при которой пика коронавируса в России не случится. Он отметил, что меры, предпринятые властями, оказали большое влияние на цифры роста заболевших COVID-19 – без них они могли бы быть гораздо больше, считает эксперт.
Бывший глава ведомства Геннадий Онищенко считает, что вирус уже начал сдавать позиции. Он привел в пример ситуацию в странах, где ранее были вспышки пандемии, однако сейчас положение находится под контролем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: