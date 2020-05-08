В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре COVID-19 теряет свойства

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В Роспотребнадзоре сообщили, что при температуре выше +30 градусов коронавирус становится безопасным, так как теряет свою инфекционную активность, передает RT.

В ведомстве подчеркнули, что COVID-19 плохо переносит жару и теряет свою инфекционную активность. Специалисты Роспотребнадзора также отметили, что при +70 коронавирус дезактивируется полностью.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С", – сообщили представители ведомства.

В качестве причины такой метаморфозы COVID-19 эксперты назвали низкий уровень влажности и воздействие солнечных лучей.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что вероятно складывание ситуации, при которой пика коронавируса в России не случится. Он отметил, что меры, предпринятые властями, оказали большое влияние на цифры роста заболевших COVID-19 – без них они могли бы быть гораздо больше, считает эксперт.

Бывший глава ведомства Геннадий Онищенко считает, что вирус уже начал сдавать позиции. Он привел в пример ситуацию в странах, где ранее были вспышки пандемии, однако сейчас положение находится под контролем.