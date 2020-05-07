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Москва 24

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Общество

12:29

Пика распространения COVID-19 в РФ может не быть – Роспотребнадзор

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусом в стране. По его словам, выраженного пика распространения COVID-19 может не произойти, передает "Россия-24".

"Меры, принятые правительством РФ, руководством Роспотребнадзора, оказали существенное влияние, мы это увидели в Москве. Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные", – объяснил Акимкин. По словам директора ведомства, действия властей позволили выиграть две-три недели до пикового роста.

Как подчеркивает Акимкин ожидаемого пика, возможно, не случится.

"Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно", – считает Акимкин.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали свыше 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось.

В РФ выявили 177 160 заболевших коронавирусом, вылечились 23 803, скончались 1 625 человек.

Ранее стало известно, что более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет.

Кроме того, недавно Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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