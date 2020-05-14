Коронавирус сохраняется в воздухе после разговора – эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании заявили, что новая коронавирусная инфекция может сохраняться в воздухе после разговора. Минутное общение может привести к образованию не менее тысячи речевых капель с частицами COVID-19, передает News.ru.

Согласно заявлениям ученых, капли с вирусом могут оставаться в воздухе более 8 минут после разговора. За это время инфекция может проникнуть в организм собеседника.

Ранее в ВОЗ рассказали, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. По словам официального представителя организации Маргарет Харрис, любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной.

Свое мнение по поводу сохранения COVID-19 на поверхностях высказала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что коронавирусная инфекция устойчива к окружающей среде и способна оставаться на поверхностях в течение 3 суток.