Врач рассказала о влиянии коронавируса на зрение

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Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, какое воздействие коронавирусная инфекция оказывает на зрение.

По ее словам, ряд исследований подтверждает тот факт, что глаза могут являться "входными воротами" для инфекции.

"Нам хорошо известно поведение некоторых вирусов, которые поражают не только поверхность глаза, но и внутренние структуры, в том числе проникая с током крови", – отметила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Шилова допустила, что COVID-19 может поражать сетчатку глаза, его сосудистую оболочку, а также зрительный нерв.

Ранее сообщалось о том, что премьер Великобритании Борис Джонсон стал хуже видеть после того, как перенес коронавирусную инфекцию. Он заявил, что теперь ему приходится носить очки.