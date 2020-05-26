Борис Джонсон стал хуже видеть после коронавируса

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Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что стал хуже видеть после того, как перенес коронавирусную инфекцию. Он заявил, что теперь ему приходится носить очки, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", – предположил Джонсон.

В конце марта у Бориса Джонсона обнаружили COVID-19, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее британский премьер был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, врачи перевели его в палату интенсивной терапии.

8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение. Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен.

13 апреля тест Бориса Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат. Премьера Британии выписали из больницы, однако работать в ближайшее время ему запретили.