В отделениях лучевой диагностики появился голосовой помощник

07:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отделения лучевой диагностики городских поликлиник начали использовать голосовой ввод для создания заключений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что эта технология облегчает и ускоряет заполнение документов, так как рентгенологам больше не надо вносить информацию вручную.
Голосовой ввод тестируют с июня прошлого года в семи поликлиниках. Пилотный проект признали успешным и с сентября начали внедрять в других медицинских организациях города. Сегодня голосовым помощником пользуются во всех поликлиниках, где возможно его подключение. Еще в нескольких сервис подключат после замены аналогового оборудования на цифровое.
"Новая технология существенно оптимизирует работу врача, сокращая время подготовки протоколов исследований. С помощью голосового ввода время, затраченное на подготовку протокола врачом-рентгенологом, сокращается на 22%. Так, у специалиста появляется больше времени для тщательного анализа результатов исследования и медицинских документов пациента, что в свою очередь значительно улучшает качество диагностики", – подчеркнула Ракова.
Если у виртуального помощника и случаются ошибки, то в основном они связаны с распознаванием предлогов и несогласованностью между собой слов в предложениях. В связи с этим после заполнения протокола врач перечитывает и корректирует неправильно написанные слова.
По словам экспертов, систему обучили распознавать речь с сокращениями, аббревиатурами и специфическими медицинскими терминами.
Чтобы повысить качество распознавания речи, центр диагностики и телемедицины передал в центр речевых технологий 2,6 миллиона обезличенных протоколов рентгенологических исследований.
Ожидается, что системы голосового заполнения протоколов пригодится не только рентгенологам, но и хирургам, эндоскопистам и врачам судебной медицины, а в перспективе – терапевтам и невропатологам.
Ранее красноярские ученые предложили использовать искусственный интеллект и компьютерное зрение для диагностики при использовании КТ-исследований. Они отметили, что технология может быть внедрена в том числе и для выявления больных коронавирусом.
Компьютерная томография активно применялась для диагностики COVID-19 на протяжении всей пандемии. В частности, по состоянию на 2 июня в поликлиниках Москвы провели более 150 тысяч КТ-исследований пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. В 60% случаях анализ подтвердил наличие COVID-19 в организме.
В Москве собрана самая большая база КТ пациентов с коронавирусом в мире
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