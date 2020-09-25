Количество тяжелых пациентов с COVID-19 в России не увеличивается – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Он уточнил, что за время пандемии коронавируса на территории России построили 30 новых инфекционных больниц и корпусов.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет второй волны коронавируса. Он уточнил, что эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны.

Специалист подчеркнул, что сейчас ситуацию может осложнять наложение друг на друга гриппа и коронавируса. При этом он подчеркнул, что на данный момент никто так и не может определить, как болезни поведут себя друг с другом.

За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 560 случаев. В России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19.

