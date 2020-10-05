Власти не обсуждают возможность нового локдауна из-за COVID-19 – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Российские власти не обсуждают возможность введения в стране режима самоизоляции, несмотря на рост числа новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений", – сказал он.

Также стало известно, что сокращение полетов за рубеж или закрытие воздушного сообщения авиачастями не обсуждается.

"Росавиация ведет планомерные переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопросы сокращения рейсов или прекращения авиасообщения не обсуждаются", – сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

В России за последние сутки зафиксировали 10 888 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 2 861 человека.