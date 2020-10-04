Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились 944 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

"Еще 944 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека", – рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась. При этом он отметил, что пациенты продолжают прибывать в больницы, число больных в тяжелом состоянии также медленно увеличивается.

Градоначальник объяснил, что власти не планируют переводить все медицинские учреждения города на борьбу с коронавирусом. Объемы плановой помощи в Москве сохранятся, а в помощь пациентам с COVID-19 будут переведены ранее зарезервированные отдельные корпуса.

