Специалист рассказал о правилах ношения медицинских масок

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Индивидуальные средства защиты помогают сохранять здоровье в условиях пандемии коронавируса и сезона простуд, рассказал член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.

"Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования обязательно выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием", – рассказал Бровко в интервью радио Sputnik.

По его словам, респираторы больше подходят медикам, которые постоянно контактируют с заболевшими, а в повседневной жизни без них можно обойтись.

Бровко отметил, что для маски, которая снимается и вскоре опять надевается нужно заранее приготовить отдельный пакет, чтобы защитить ее от уличной пыли и мусора.

Специалист также отметил, что маску нужно прикладывать к лицу стерильной стороной, а внешней наружу.

В Москве создан запас средств индивидуальной защиты на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия.

Резерв создан на базе логистического комплекса на площадке технополиса "Москва". Еженедельно столичным медикам поставляют около 5,5 миллиона единиц СИЗ.

С 1 октября в столичном транспорте можно будет купить защитную маску за 5 рублей. В Дептрансе напомнили горожанам, что ношение масок и перчаток в транспорте является обязательным.