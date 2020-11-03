Вирусолог рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19.
По его словам, зима и первые месяцы весны неблагоприятны для снижения заболеваемости вирусными инфекциями. В связи с этим специалист прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом в мае – июне.
"Могу точно сказать, что развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать меры профилактики, а также от вакцинации", – приводит РИА Новости заявление вирусолога.
Альтштейн выразил уверенность, что соблюдение противоэпидемических мер позволит притормозить рост заболеваемости. Специалист также предупредил о возможном колебании цифр по COVID-19, однако добавил, что сильный спад заболеваемости пока прогнозировать очень трудно.
"К маю – июню будет лучше, к тому же уже будет достаточно много вакцин", – добавил эксперт.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в мире настал критический этап пандемии коронавируса. По ее мнению, ситуация будет оставаться тяжелой в течение следующих нескольких месяцев.
За последние сутки в России подтвердили 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 4 421 (23,7%) – без клинических проявлений.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 47 миллионов
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