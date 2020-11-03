В Париже планируют ввести комендантский час в дополнение к режиму самоизоляции

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В связи с увеличением числа случаев заражения COVID-19 власти Франции планируют ввести в Париже комендантский час. Об этом сообщил представитель правительства республики Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM.

Меру намерены ввести в дополнение к режиму самоизоляции, который уже действует во всей стране.

Также Атталь отметил, что властями Франции допускается возможность восстановления комендантского часа по всему региону Иль-де-Франс. Он заявил, что ограничения могут начинать действовать с 21:00 по местному времени.

Предполагается, что другие подробности будут уточнены в течение дня главой МВД страны Жеральдом Дарманеном.

Ранее стало известно, что Казахстан усилит ограничительные меры из-за коронавируса. Соответствующее решение было принято 2 ноября. В частности, приостановление безвизового режима для граждан 57 стран республика продлит до 1 мая 2021 года.