Вакцина "Вектора" от гриппа и COVID-19 проходит исследования на животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцина от гриппа и коронавируса исследуется на животных в научном центре "Вектор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребназдор.

В пресс-службе ведомства сообщили, что препарат разрабатывается на основе рекомбинантного вируса гриппа А.

"Она (вакцина. – Прим. ред.) стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и нового коронавируса", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в "Векторе" создают вакцину, действие которой направлено на профилактику гриппа и коронавируса. Необходимость в ее разработке обусловлена тем, что единовременное инфицирование повышает показатели летальности сезонного гриппа, заявляли эксперты.

Также сообщалось, что вакцина от COVID-19, которую разработали специалисты центра, безопасна для аллергиков и пожилых людей. Исследователи выявили более 80 мутаций коронавируса, однако они не оказывали влияния на эффективность разработанного препарата.

