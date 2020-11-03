Вакцина "Вектора" от гриппа и COVID-19 проходит исследования на животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцина от гриппа и коронавируса исследуется на животных в научном центре "Вектор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребназдор.
В пресс-службе ведомства сообщили, что препарат разрабатывается на основе рекомбинантного вируса гриппа А.
"Она (вакцина. – Прим. ред.) стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и нового коронавируса", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что в "Векторе" создают вакцину, действие которой направлено на профилактику гриппа и коронавируса. Необходимость в ее разработке обусловлена тем, что единовременное инфицирование повышает показатели летальности сезонного гриппа, заявляли эксперты.
Также сообщалось, что вакцина от COVID-19, которую разработали специалисты центра, безопасна для аллергиков и пожилых людей. Исследователи выявили более 80 мутаций коронавируса, однако они не оказывали влияния на эффективность разработанного препарата.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: