СБУ предъявила обвинение в госизмене главе "Партии Шария"

19:17
Фото: instagram.com/anatolijsharij
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны главе "Партии Шария" Анатолию Шарию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", – уточнили в СБУ.
Шария обвинили по статьям о госизмене и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Обвинения, как уточнили в спецслужбе, основаны на интервью и выступлениях, в которых якобы есть факты подрывной деятельности главы "Партии Шария".
Как сообщалось ранее, Шарий в 2012 году покинул Украину, а в 2013-м получил политическое убежище в Литве. Его "Партия Шария" принимала участие в муниципальных выборах в Украине в 2020 году, в некоторых регионах набрав от 5 до 9% голосов.
В ноябре 2020 года российский суд приговорил гражданина РФ Юрия Ещенко к 13 годам колонии за попытку продать ЦРУ данные о вооружении. Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном.
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