В Совфеде прокомментировали слова Кадырова о бессрочном отпуске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей этой республики и россиян в целом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что под руководством Кадырова Чечня превратилась в один из самых стабильных субъектов России. Особенно положительно, добавил политик, республика показала себя в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

"Я думаю, он слишком молод еще, чтобы уходить. <...> У него железный авторитет, его все уважают. Это была бы большая потеря, если бы он ушел, для чеченского народа и для России в целом", – приводит слова Джабарова РИА Новости.

Накануне лидер Чечни заявил, что думает об уходе с поста главы республики. В своем телеграм-канале Кадыров опубликовал видео, в котором отметил, что руководит регионом уже 15 лет. Политик добавил, что, по его мнению, он уже "засиделся" и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".