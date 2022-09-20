ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с РФ граждан – власти

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В Купянске военные украинской армии активно разыскивают сотрудничавших с Россией местных жителей и увозят их в неизвестном направлении, заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

"ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении", – отметили РИА Новости в пресс-службе ВГА.

Представитель администрации добавил, что беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи о происходящем в городе.

Ранее сообщалось, что украинские военные задержали под Харьковом семь студентов со Шри-Ланки и увезли их в неизвестном направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

