Пять человек спасли при пожаре в квартире в Бибиреве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Бибирево. Об этом информирует пресс-служба городского главка МЧС.

По данным ведомства, пожар случился в доме 59а на улице Корнейчука. Возгорание произошло в одной из квартир.

"В ходе тушения пожара из горящей и соседних квартир спасены пять человек", – рассказали Агентству "Москва" в МЧС.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В данный момент пожар полностью потушен.

В МЧС добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло в здании Московского физико-технического института (МФТИ). Площадь пожара составила 15 квадратных метров.