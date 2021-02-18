50 человек эвакуировали из здания МФТИ в Долгопрудном из-за возгорания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в здании Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Как передает ТАСС, в здании на сцене загорелась мебель.

"(Из здания. – Прим. Ред.) было эвакуировано 50 человек", – сообщил источник.

Он заявил, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В данный момент пожар локализован.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Ранее пожар произошел в квартире многоэтажки на западе Москвы. В результате возгорания погиб один человек.