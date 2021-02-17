Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

00:28

Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире многоэтажки на западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 22:09.

"По адресу: улица Беловежская, 75, произошло загорание квартиры", – рассказали в пресс-службе.

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание случилось на седьмом этаже. Жертвой пожара стал один человек.

"С вышележащих этажей спасено 2 человека", – добавили в МЧС.

Источник в экстренных службах в интервью ТАСС уточнил, что площадь случившегося возгорания составила 3 квадратных метра. При этом жертвой пожара стал инвалид.

Ранее возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме под Ульяновском. В результате случившегося погиб ребенок.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать