Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире многоэтажки на западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 22:09.

"По адресу: улица Беловежская, 75, произошло загорание квартиры", – рассказали в пресс-службе.

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание случилось на седьмом этаже. Жертвой пожара стал один человек.

"С вышележащих этажей спасено 2 человека", – добавили в МЧС.

Источник в экстренных службах в интервью ТАСС уточнил, что площадь случившегося возгорания составила 3 квадратных метра. При этом жертвой пожара стал инвалид.

Ранее возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме под Ульяновском. В результате случившегося погиб ребенок.