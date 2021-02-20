Площадь пожара на юге Москвы составляет 400 кв метров

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Площадь пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

"Возгорание деревянных поддонов и складируемого имущества происходит на втором этаже двухэтажного складского здания. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.

Для тушения пожара направлено свыше 50 человек личного состава и 20 единиц техники.

Ранее поступила информация о начавшемся пожаре на складе по адресу улица Промышленная, дом 11А, строение 1. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным источника, общая площадь складского помещения составляет две тысячи квадратных метров.