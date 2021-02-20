Площадь пожара на юге Москвы выросла до 1 500 кв м

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Склад на юге Москвы горит уже на площади 1 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Площадь возгорания увеличилась до 1 500 квадратных метров. В целях безопасности пожарные были выведены из здания", – говорится в сообщении.

Предположительно, возгорание произошло из-за высокой загрузки склада с горючими материалами. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее поступила информация о начавшемся пожаре на складе по адресу улица Промышленная, дом 11А, строение 1. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным источника, общая площадь складского помещения составляет две тысячи квадратных метров.