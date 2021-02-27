Пожар произошел в двухэтажном здании в центре столицы

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Двухэтажное здание старой постройки загорелось на Пятницкой улице в центре столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В здании по адресу Пятницкая, 6/1 находятся бары и магазины, на месте работают спасатели, пахнет гарью, в окнах здания виден дым", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с возгоранием сотрудниками ГИБДД перекрыто движение в районе происшествия. Движение перенаправлено на Большой Овчинниковский переулок, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, до прибытия пожарных люди вышли из здания.

"По предварительным данным, происходит скрытое горение между 1-м и 2-м этажами", – сказал собеседник агентства.

Ранее квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. Площадь пожара составила три квадратных метра. В результате пострадал один человек.

