Прокуратура Москвы начала проверку после гибели ребенка на пожаре в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная прокуратура начала проверку по факту гибели пятилетнего ребенка при пожаре в частном доме в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в частном доме в СНТ "Простоквашино" поселения Роговское", – заявили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре намерены установить обстоятельства и причины произошедшего, а также выяснить, почему ребенок находился в помещении без взрослых.

О пожаре в СНТ в поселении Роговское стало известно утром воскресенья, 21 февраля. Сообщалось, что загорелся частный дом, позже было установлено, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.

На данный момент пожар потушен, причем здание обрушилось. При разборе завалов было найдено тело погибшего. Еще один человек пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.

