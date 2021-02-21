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Москва 24

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Происшествия

12:15 (обновлено 21.02.2021 12:36)

Частный дом и машина загорелись в ТиНАО

происшествия пожар

Фото: Москва 24

Пожар охватил частный дом и рядом стоящий автомобиль в поселении Роговское в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС.

"В поселении Роговское в СНТ по улице Простоквашино, дом 6 загорелся частный дом по всей площади и рядом стоящий автомобиль Audi", – уточнил собеседник информагентства из экстренных служб.

На данный момент известно об одном пострадавшем, в здании может находиться еще один человек. Из-за пожара дом частично обрушился.

Точная площадь пожара и обстоятельства возгорания устанавливаются. На месте работают пожарные.

В Главном управлении МЧС позже уточнили, что пожар был локализован в 12:04 по московскому времени. Здание успело полностью обрушиться, продолжается поиск человека, который мог быть на месте происшествия.

Ранее крупный пожар произошел на складе в подмосковной Балашихе. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано.

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