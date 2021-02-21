Шесть человек спасены при тушении пожара в квартире на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть человек, в том числе двое детей, спасены при тушении пожара в одной из квартир жилого дома на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Как уточняется, возгорание произошло по адресу улица 7-я Парковая, дом 3/9.

"Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого здания. Происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пожар удалось ликвидировать, информации о пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека. Возгорание на данный момент ликвидировано. В экстренных службах уточнили, что из здания эвакуировали 80 человек.