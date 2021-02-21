В Балашихе локализовали возгорание на складе

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Пожар на территории складского помещения локализовали в Балашихе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 30а. Установлено, что возгорание произошло в складском помещении", – заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

На месте работают пожарные. Возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Накануне склад загорелся на юге столицы, в районе Царицыно. Площадь пожара достигла площади в 1,5 тысячи квадратных метров, после чего возгорание локализовали. В результате происшествия никто не пострадал.

