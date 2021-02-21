Пожар в деревянном доме в ТиНАО потушили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После ликвидации пожара, который произошел в деревянном доме в ТиНАО, спасатели обнаружили тело погибшего. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

"К сожалению, после ликвидации пожара в ходе проливки и разборки конструкций обнаружено тело погибшего", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО вспыхнуло деревянное строение с мансардой на площади 60 квадратных метров.

В Главном управлении МЧС позже уточнили, что пожар был локализован в 12:04 по московскому времени. Здание успело полностью обрушиться.

Ранее крупный пожар произошел на складе в подмосковной Балашихе. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано.

