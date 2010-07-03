"Умный блогер" станцевала в купальнике на Красной площади

Девушка в купальнике станцевала на Красной площади

В Сети обсуждают дерзкий поступок Александры Митрошиной, больше известной как "умный блогер".

Как пояснила девушка, танец в купальнике на Красной площади – часть игры, которую она затеяла с друзьями из Белоруссии, передает телеканал Москва 24. Молодые люди дают друг другу задания: проиграл тот, кто отказался выполнять. Некоторые пользователи отметили, что девушке повезло, что рядом не оказалось сотрудников полиции. Танцовщица могла получить штраф или угодить на 15 суток в следственный изолятор.