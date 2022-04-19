РФ высылает четырех сотрудников посольства Австрии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия в качестве ответной меры объявила четырех сотрудников посольства Австрии персонами нон грата, сообщается на сайте МИД РФ.

Они должны покинуть страну до конца дня 24 апреля.

19 апреля в МИД РФ вызвали посла Австрии, которому заявили протест в связи с объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрии персонами нон грата.

Ранее, 19 апреля, Москва заявила, что высылает нидерландских и бельгийских дипломатов. Это стало ответной мерой на аналогичное решение дипведомств названных стран. Прежде стало известно о высылке из России нескольких сотрудников посольства Болгарии. Уточнялось, что данная мера является ответом на принятое Болгарией решение о высылке российских дипломатов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

