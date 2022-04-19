Набиуллина заявила о подготовке Россией исков по возврату международных резервов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом.

"Мы будем готовить иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", – сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что заблокированными оказались примерно 300 миллиардов долларов. Владимир Путин подчеркнул, что таким решением Запад нанес серьезный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.

Первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку сообщила, что Центробанк оценивал вероятность заморозки российских резервов как крайне низкую и тем не менее готовился к такому сценарию. Юдаева пояснила, что сейчас в плане заморозки резервов реализовался геополитический сценарий. Если бы речь шла об экономическом сценарии, то ситуация была бы значительно хуже. Тем не менее регулятор пытался диверсифицировать резервы на любой случай, заключила она.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ объяснили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Снижение ключевой ставки до 17% последовало в начале апреля.