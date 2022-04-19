Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Российские Вооруженные силы уничтожили до 180 человек личного состава ВСУ и поразили 15 единиц бронетехники. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", – отметил Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, военнослужащие России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили несколько опорных пунктов в районе Калиново-Попасное, а также шесть районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Мирном, Славянске и Попасном.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 в районе Изюма и один Су-25 в районе Авдеевки. Кроме того, до этого были сбиты 11 украинских беспилотников у Климова, Невельского, Новотроицкого, Изюма, Пантелеймоновки, Сладководного, Ясного.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.