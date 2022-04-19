Минобороны РФ открыло очередной гуманитарный коридор в Мариуполе 19 апреля

Российское Минобороны 19 апреля открыло в Мариуполе очередной гуманитарный коридора от комбината "Азовсталь". Российские военные призвали власти Украины обеспечить эвакуацию мирных жителей, которые, как утверждают в Киеве, еще могут оставаться на территории завода.

У заблокированных там боевиков также есть возможность сложить оружие и сдаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





