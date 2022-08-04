МВД РФ объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

В июле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата новосибирского Совета депутатов Хельги Пироговой, которая оскорбила память военных, погибших в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Впоследствии в отношении депутата было возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".

Сама Пирогова покинула Россию и сейчас находится в Грузии. Об этом рассказала коллега женщины, депутат Светлана Каверзина.