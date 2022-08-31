Суд составил протокол за дискредитацию ВС РФ в отношении актрисы Асмус

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Тверской суд Москвы составил в отношении актрисы Кристины Асмус административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

"Протокол в отношении Кристины Асмус зарегистрирован в суде", – сообщил собеседник агентства.

За дискредитацию армии РФ актрисе может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Причина обвинения Асмус остается неизвестной.

Актриса известна своими ролями в сериале "Интерны", "Синдром дракона", а также в фильме "Текст" режиссера Клима Шипенко и других отечественных картинах.

До этого лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука оштрафовали по административному делу о дискредитации ВС РФ на 50 тысяч рублей. Административный протокол на музыканта составили после майского концерта в Уфе, на котором тот высказал личное мнение по спецоперации на Украине.

Позднее Шевчук предпринял попытку обжаловать штраф. Адвокат выступил с просьбой к Верховному суду Башкирии отменить решение и прекратить дело.

Также против экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой возбудили уголовное дело о распространении фейков об армии. До этого журналистку оштрафовали на 50 и 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования соответственно.