Адвокат главы "Ахмата" попросил Бастрыкина возбудить дело о дискредитации армии

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Адвокат командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова Денис Шапиро попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудить дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости.

По его словам, поводом для подачи заявления на имя председателя СК стали аудиосообщения в одном из телеграм-каналов, в которых вбрасывалась информация о якобы межнациональном конфликте внутри спецназа "Ахмат" на межнациональной почве.

Шапиро также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль. По его мнению, распространение таких сообщений можно квалифицировать как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Адвокат добавил, что эти сведения являются недостоверными, порочащими Вооруженные силы России, а именно спецназ "Ахмат", входящий во второй армейский корпус ВС Минобороны РФ.

По его мнению, аудиосообщения сфабриковали те, кто "фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях". Шапиро призвал правоохранительные органы установить всех причастных "к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню".

Сам командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что независимо от национальности все бойцы его подразделения равны. По его словам, они все мужественно выполняют свой долг и являются для него настоящими героями и патриотами России.

Ранее Алаудинов заявил, что украинским гражданам пора проснуться и начать просить гражданство РФ. По его словам, они "не нужны никому, кроме России", а Запад же хочет их "отправить на утилизацию". Также командир "Ахмата" подчеркнул, что война "до последнего украинца" необходима киевскому режиму, а не России.

До этого Киев призвал Европу вернуть на родину украинцев призывного возраста. Несмотря на то что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, за границу бежали миллионы человек.

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