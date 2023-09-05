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Элитная 47-я бригада ВСУ, которая возглавляет украинское контрнаступление на южном участке фронта, понесла большие потери в ходе боевых действий. Об этом пишет The Times.

В статье говорится, что "украинские и западные СМИ воспевали" эту бригаду еще до начала наступательных действий из-за ее подготовки в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard. Однако теперь сообщается о больших потерях в ее рядах, которые за 15 недель "выражаются четырехзначными числами".

В материале указывается, что у ВСУ не хватает воздушной поддержки, а также техники для разминирования. Украинские войска часто сталкиваются с тем, что их техника обездвижена и подвергается обстрелам, отметил автор статьи.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что на Украине случайно озвучили информацию о потере 400 тысяч бойцов ВСУ с начала кризиса. Он отметил, что это превышает совокупные потери США во Второй мировой войне.

До этого член палаты представителей конгресса США Энди Харрис признал, что контрнаступление украинских войск провалилось, и заявил, что президенту Украины придется идти на переговоры.



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