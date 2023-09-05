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Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал, чтобы Европа депортировала на родину украинцев призывного возраста. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на американского журналиста Стивена Брайена.

По его словам, помимо диалога с Польшей, офис Зеленского просит вернуть военнообязанных украинцев из Молдавии. Он объяснил, что это связано с большими потерями, которые несет украинская армия в рамках вооруженного конфликта.

В свою очередь, Запад продолжает выдавать желаемое за действительное, публикуя ложную информацию о том, что ВСУ якобы удалось прорвать линию обороны, добавил Брайен.

"Это пропаганда – Украина понесла чудовищные потери", – резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что власти Варшавы начали выдавать Киеву мужчин, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. Согласно данным польской погранохраны, в Польшу после начала спецоперации на Украине въехали около 2,87 миллиона граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

В свою очередь, депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что подобная тактика демонстрирует стратегию Запада "воевать до последнего украинца". Однако, по его мнению, это не повлияет на ход спецоперации.



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