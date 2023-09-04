В Госдуме оценили решение Польши выдавать Украине мужчин призывного возраста

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Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя решение Польши выдавать Украине мужчин призывного возраста, заявил, что подобная тактика демонстрирует стратегию Запада "воевать до последнего украинца". Об этом сообщает Life.ru.

Ранее СМИ сообщили, что власти Варшавы начали выдавать Киеву мужчин, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. Согласно данным польской погранохраны, в Польшу после начала спецоперации на Украине въехали около 2,87 миллиона граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

"Страны, которые все это время укрывали у себя украинских беженцев, теперь начнут избавляться от них, подбрасывая в костер этого конфликта, чтобы он разрастался еще сильнее? Это подло, в первую очередь по отношению к этим людям", – заявил Хамитов.

Парламентарий обратил внимание, что подобное решение демонстрирует равнодушное отношение "цивилизационного мира" к договоренностям, которые становятся невыгодными.

Однако подобные действия, пояснил Хамитов, не повлияют на ход спецоперации. Он заявил, что победа России неизбежна.

До этого в одной из публикаций зарубежных СМИ говорилось о массовых случаях уклонения украинцев от мобилизации. Некоторые граждане Украины, пытаясь дезертировать, жертвовали крупными суммами. За попытки незаконно выехать за рубеж на Украине арестовали более 13 тысяч человек.



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