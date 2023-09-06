Командир "Ахмата" призвал украинцев просить гражданство РФ

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Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса российской армии Апти Алаудинов заявил, что украинским гражданам пора проснуться и начать просить гражданство РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, граждане Украины "не нужны никому, кроме России", а Запад же хочет их "отправить на утилизацию". Также командир "Ахмата" подчеркнул, что война "до последнего украинца" необходима киевскому режиму, а не России.

"Мы же, наоборот, вам советуем остаться в живых. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия – это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы", – отметил Апти Алаудинов.

Ранее Киев призвал Европу вернуть на родину украинцев призывного возраста. Несмотря на то, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, за границу бежали миллионы человек.

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