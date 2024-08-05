Суд приговорил к 3,5 годам колонии бывшего топ-менеджера "Почты России"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова к 3,5 годам колонии. Об этом пишет пресс-служба суда.

Так, Емельченкова признали виновным в превышении должностных полномочий. По аналогичной статье был признан виновным другой фигурант дела – глава департамента управления IT-сервисами "Почты России" Андрей Синичкин. Его столичный суд осудил на 3 года колонии. Приговор суда в свою законную силу не вступил.

Емельченкова задержали еще в 2020 году. По версии следствия, фигуранты дела внесли незаконные изменения в штрафные санкции для подрядчиков "Почты", из-за чего государственной компании был нанесен ущерб в 1,58 миллиарда рублей.

