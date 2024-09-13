13 сентября, 19:08Происшествия
Глава ООО "Ленбытхим" отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве
Фото: depositphotos/doomu
Глава ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве с госконтрактами, пишет РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Михайлов был задержан 12 сентября по подозрению в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны России.
Следствие установило, что гендиректор ООО "Ленбытхим" завысил цены на сырье и материалы при поставке имущества в МО РФ. В результате он похитил свыше 20 миллионов рублей.