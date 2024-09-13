Глава ООО "Ленбытхим" отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

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Глава ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве с госконтрактами, пишет РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Михайлов был задержан 12 сентября по подозрению в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны России.

Следствие установило, что гендиректор ООО "Ленбытхим" завысил цены на сырье и материалы при поставке имущества в МО РФ. В результате он похитил свыше 20 миллионов рублей.