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13 сентября, 19:08

Происшествия

Глава ООО "Ленбытхим" отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Фото: depositphotos/doomu

Глава ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве с госконтрактами, пишет РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Михайлов был задержан 12 сентября по подозрению в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны России.

Следствие установило, что гендиректор ООО "Ленбытхим" завысил цены на сырье и материалы при поставке имущества в МО РФ. В результате он похитил свыше 20 миллионов рублей.

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