Эксперт объяснила, когда можно не подчиняться требованиям ДПС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Названы случаи, когда водитель имеет законное право не подчиняться требованиям представителей органов полиции и правопорядка. Об этом рассказала адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева в интервью агентству "Прайм".
Как объяснила эксперт, основным приоритетом для сотрудников ГИБДД является защита жизни и здоровья граждан. В этой связи при остановке транспортного средства сотрудником ДПС водитель не обязан выходить из машины, если имеется реальная угроза его жизни из-за высокой интенсивности дорожного движения.
Кроме того, юрист отметила, что водитель вправе отказаться от тестирования на алкоголь на дороге для проведения освидетельствования в условиях медицинского учреждения.
"Если сотрудник ДПС предлагает "дыхнуть в трубочку", водитель может отказаться это делать прямо на дороге и проследовать с инспектором для прохождения медицинского освидетельствования в специальном учреждении", – объяснила Ермолаева.
Она также напомнила, что в большинстве случаев осмотр или досмотр автомобиля инспектор обязан проводить в присутствии понятых. Кроме того, представитель правоохранительных органов обязан составить протокол.
Ранее автоюрист Илья Москвитин оценил идею о передаче МВД доступа к базе данных Минздрава о здоровье водителей. По мнению специалиста, новая мера позволит не допускать к управлению транспортным средством водителей, которые стоят на учете в психдиспансере или наркодиспансере.
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