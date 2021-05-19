Эксперт прокомментировал идею ограничить скорость на некоторых дорогах Москвы

Автоэксперт оценил идею ограничить скорость до 30 км/ч на некоторых улицах Москвы
Автоэксперт Марк Будаев в эфире телеканала "Москва 24" прокомментировал идею ограничить скорость до 30 километров в час на некоторых улицах столицы.
"Я считаю, что дороги не станут безопаснее. Станут ли водители придерживаться данных скоростей, если порог превышения скорости составляет 20 километров в час? Также на некоторых участках дорог установлены знаки максимального ограничения скорости 40 километров в час. Такие знаки могут стоять и на улицах с повышенной пешеходной загруженностью, у учебных заведений, где проводятся ремонтные работы", – сказал Будаев.
По его словам, данная инициатива не повысит безопасность пешеходов.
На вопрос о том, какие ограничения должны быть на улицах, эксперт отметил, что особое внимание будет уделяться местам, где часто происходят ДТП, а также участкам дорог вблизи учебных заведений.
"На большинстве таких участков есть нормально оборудованные пешеходные переходы, установлены знаки. Правила дорожного движения соблюдать должны не только автомобилисты, но и пешеходы. Это повысит не безопасность на дорогах, а спровоцирует сбор штрафов и увеличение заторов", – добавил специалист.
Ранее в ГИБДД Москвы рассказали, что для каждой улицы в зависимости от ее назначения должна быть своя скорость.
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