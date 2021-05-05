"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Партия "Единая Россия" выступила против введения штрафов за превышение скорости на 10 километров в час для автомобилистов. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что такое решение нельзя принимать без широкого экспертного и общественного и обсуждения. Об этом сообщается на сайте "Единой России".
"Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности", – отметил парламентарий.
Ранее стало известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, МВД подготовить позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
По мнению автоэксперта Владимира Сажина, снижение нештрафуемого порога позволит повысить уровень безопасности на российских дорогах. Он отметил, что опыт зарубежных стран однозначно подтверждает продуктивность таких изменений.
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